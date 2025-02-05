Geçtiğimiz hafta yoğun bakımdan çıkarıldığı duyurulan Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sergen Yalçın, ailesine desteğini sürdürdü
Son olarak Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor’un teknik direktörlüğünü üstlenen Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın’ın sağlık durumu nedeniyle bir süreliğine kariyerine ara vermişti.
Beşiktaş’tan gelen teklifleri geri çeviren Yalçın, ailesine odaklanmak istemişti. Gürsoy Yalçın’ın vefatının ardından, Sergen Yalçın’ın acısını paylaşan futbol camiası, başsağlığı mesajları yayınladı.
Kaynak: HABER MERKEZİ