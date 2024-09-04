İzmir, 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir coşku ve milli gururla kutlayacak. Bu anlamlı günde, A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda'yı İzmir'de ağırlayacak. Karşılaşma, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve İzmir, uzun bir aradan sonra A Milli Takım'ı yeniden misafir etmenin heyecanını yaşayacak.

Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki ilk maçını 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında oynayacak ve ardından 9 Eylül'deki İzlanda maçı için İzmir'e gelecek. Göztepe Gürsel Aksel Stadı, Ocak 2020'de kapılarını açtıktan sonra A Milli Takım'ı ikinci kez ağırlayacak. İlk milli maç, yine UEFA Uluslar Ligi kapsamında 14 Haziran 2022'de Litvanya'ya karşı oynanmıştı. Ayrıca bu modern stadyum, 2021 ve 2023 yıllarında Ziraat Türkiye Kupası finallerine de ev sahipliği yapmıştı. Şimdi, 9 Eylül gibi anlamlı bir tarihte, bu stadyumda bir kez daha milli heyecan yaşanacak.

Şampiyona'dan sonraki ilk maç İzmir'de

Bu maç, A Milli Takımımız için özel bir anlam taşıyor. Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan ve yarı finali dramatik bir şekilde kaçıran takımımız, bu turnuvanın ardından Türkiye'de ilk kez İzmir'de sahaya çıkacak. İzmirli futbolseverler, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok, Abdülkerim Bardakçı, Semih Kılıçsoy gibi milli yıldızları bu özel maçta canlı izleme şansı bulacak.

Biletler passolig üzerinden

Maç biletleri, 250 ve 500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu, maça sadece passolig kartına yüklenmiş bileti olan seyircilerin girebileceğini açıkladı. Karşılaşma günü stat kapıları 18.45'te açılacak ve güvenlik nedeniyle stat çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak. Bu nedenle, taraftarların toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerildi.

İzmir, bu anlamlı günde hem kurtuluş coşkusunu hem de milli takım heyecanını bir arada yaşayacak. Tüm şehir, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak bu önemli maça kilitlenmiş durumda.