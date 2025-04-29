İZSU, yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması için Karaburun, Urla, Seferihisar ve Menderes’te 10 su kuyusu açtı, alternatif kaynak üretimine başladı.

İZSU'dan Yarımada’ya 10 milyonluk su yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan nüfus nedeniyle yaşanabilecek su sorunlarının önüne geçmek amacıyla Urla, Seferihisar, Menderes ve Karaburun’da 10 milyon liralık yatırımla 10 yeni su kuyusu açtı.

Alternatif su kaynakları devreye alınıyor

İZSU, iklim krizi ve kuraklık gibi etkilerin hissedildiği bölgelerde mevcut yer altı ve yer üstü kaynaklarının yanı sıra alternatif kaynak üretimine ağırlık veriyor. Yeni kuyulardan elde edilen sular, iletim hatlarıyla mahallelere ulaştırılacak. Yaz sezonuna hazırlık kapsamında sürdürülen çalışmalar, bölgede su arz güvenliğini artırmayı hedefliyor.

İhtiyaç olan mahallelere su ulaştırılacak

İZSU 3. Bölge Jeoloji Mühendisi Dilek Kuzu, sondaj çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle su arzında sorun yaşanabilecek bölgelerde sondaj kuyuları açıyoruz. 10 kuyumuzu Karaburun, Seferihisar ve Urla’da ihtiyaç duyulan alanlara yerleştirdik. Bu kuyulardan alınan sular, iletim hatlarıyla mahallelere ulaştırılacak,” dedi.

Yeni kuyular için ihaleye hazırlanılıyor

Dilek Kuzu, su ihtiyacının sürdüğü bölgelerde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Jeofizik yöntemlerle yeni kuyuların yerlerini belirliyoruz. 2025 yılı içinde yeni bir ihaleye çıkarak ek kuyular açmayı planlıyoruz,” ifadelerini kullandı.

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