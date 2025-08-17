İzmir açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik iki ayrı operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik ekipleri, toplam 115 kişiyi yakaladı ve Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına geri itilen 25 göçmeni kurtardı. Olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla açıklarında hareketli bir yelkenli tekne tespit etti. Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı’nın yönlendirmesiyle yapılan müdahalede, 50’si çocuk olmak üzere toplam 115 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme açıklarında ise lastik botta düzensiz göçmenler olduğu yönünde ihbar alındı. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına geri itilen lastik bottaki 8’i çocuk 25 göçmeni kurtardı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 kişi daha gözaltına alındı.

Yakalanan tüm düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.