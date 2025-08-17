ABD’nin New York kentinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırı kentte paniğe yol açtı. Brooklyn’in Crown Heights bölgesinde bulunan Taste Of The City Lounge adlı mekânda gerçekleşen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiğini belirtti. Tisch, saldırıyı birden fazla kişinin gerçekleştirdiğini, ancak şu ana kadar gözaltına alınan kimse olmadığını söyledi.

Yaralıların durumu iyi

Yetkililer, saldırıda yaşamını yitirenlerden ikisinin 27 ve 35 yaşlarında iki erkek olduğunu, üçüncü kişinin kimliğinin ise henüz tespit edilemediğini bildirdi. Yaralı 8 kişinin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Saldırının nedeni ve saldırganların kimlikleri henüz netleşmezken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.