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Öte yandan ekipler, Urla açıklarında da fiber karinalı lastik botta 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 göçmen yakalandı.

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