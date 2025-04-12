İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla 41 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, 11 Nisan günü saat 09.50’de Seferihisar ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmen bulunduğuna dair alınan ihbar üzerine gerçekleşti.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Sahil Güvenlik ekipleri, hızlı bir şekilde bölgeye intikal ederek TCSG-311 adlı Sahil Güvenlik Gemisi ve KB-22 Sahil Güvenlik Botu ile harekete geçti. Ekipler, lastik botu durdurarak, içerisinde 12’si çocuk olmak üzere toplam 41 göçmeni sağ salim kurtardı.

Göçmenler, karaya çıkartıldıktan sonra sağlık kontrollerinden geçirilerek gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.