Bu yıl eko-tasarım temasıyla beşinci kez düzenlenen Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması’nın ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tasarım ve pazarlama alanında sektörü daha iyi boyuta taşıyacak çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını belirterek, “Her projenize, fikrinize, yatırım çabanıza kapımız her zaman açık” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği (EMKOUİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlen 5. Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması ödül törenine katıldı. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki gecede Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, iş dünyasının ve sektörün temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve tasarımcılar yer aldı.



Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir’de böyle bir organizasyonun gerçekleşmesi kentimiz adına onurdur. Mobilya sektörü rekabette yer almak için her zaman yoğun çaba gösteriyor. Zaten iyi bir yerde olan mobilya ihracatına İzmir de önemli katkı veren bir şehir olarak üzerine düşeni yapıyor. Daha iyisinin yapılabileceğini hepimiz biliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarını karşılayan ve uluslararası rekabette gerçekten yerini alabilecek çalışmalar önemli. Tasarım ve pazarlama alanında sektörü daha iyi boyuta taşıyacak çalışmaların gerçekleşmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman katkı vermeye hazırız” dedi.



“Kapımız her zaman açık”

Bu seneki yarışmanın temasının eko-tasarım olmasının önemine değinen Başkan Tugay, “Ekoloji, çevre, iklim konusu sadece mobilyayla ilgili değil bütün sektörlerde öncelik kazanmış durumda. Gençliğin enerjisini ve yaratıcılığını gelecek vizyonuyla birleştiren bir yarışmanın bu nedenle çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İzmir’in bir ticaret kenti olduğunu unutmamamız gerekiyor. Mobilya sektörü de en çok ihracat yapan üçüncü sektör. İzmir de bu alanda en geniş ikinci kent. Bu potansiyeli daha ileriye taşımalıyız. Ben bu anlamda sektörün başarılı olacağına çok inanıyorum ve size yürekten güveniyorum. Kentimize ve ülkemize katkı sağlayacak her projeye, fikrinize, yatırım çabanıza katkıda bulunmak üzere kapımız her zaman açık olacak” dedi.



“Yarışma tasarımcıları destekliyor”

Organizasyonun Ticaret Bakanlığı’nın destek ve teşvikleriyle düzenlendiğini belirten EMKOUİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, “Titizlikle üzerinde çalıştığımız ve bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz yarışmamız uzun vadede hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlıyor. Ülkemizin sektörde akla gelen öncü ülkelerden olması için adımlar atmaktayız. Yarışmamız tasarımcının desteklenmesini sağlıyor” dedi.



“Dünyada övgüyle söz ediliyoruz”

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç ise, “Türkiye mobilya sektörü son çeyrek asırda tasarımda, kalitede, dünya ticaretinde kendinden övgüyle söz ettirdi. Sektördeki başarının devamlılığı için bu tip organizasyonlar çok çok önemli” ifadelerini kullandı.



“Rekabet gücümüz artıyor”

Buluşmaya video mesajla katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, “Bu yıl yarışmanın teması olan eko-tasarım sektörümüzün geleceği hem de dünyamız açısından büyük önem taşıyor. Yenilikçi yaklaşım sürdürülebilirliğin yanı sıra uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırıyor. Bu anlayış, geleceğin üretim anlayışını şekillendirmektedir. Genç yeteneklerimizin özgün fikirleri sayesinde uluslararası pazarlarda çok daha iyi yer edineceğiz” ifadelerini kullandı.



“Tasarım sektörün geleceği için önemli”

Törene video mesajla katılan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, “Küresel pazarda daha güçlü konuma gelinmesi için nitelikli ürün tasarlanması gerekiyor. Mobilya sektörünün geleceği tasarımcılarımızla kuracağımız bağla şekillenecek” diye konuştu.



“Ezberleri bozmalıyız”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de video mesajında, “Bu akşam bir yarışmanın adının ezber bozan olmasını çok anlamlı görüyorum. Fark yaratmak istiyorsak ezberleri bozmamız gerekiyor” dedi.



Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. EMKOUİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’a desteklerinden ötürü teşekkür ederek tablo hediye etti.



Ödüller sahiplerini buldu

Öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya 239’u öğrenci, 185’i profesyoneller tarafından hazırlanan 424 proje katıldı. Alanında uzman 11 jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilen projeler arasından finale kalanlara ödül verildi. Profesyonel kategoride birinci Alper Gündüz, ikinci Ekim Güney Öztürk, üçüncü Işık Gören oldu. Öğrenci kategorisinde birincilik ödülü Beyza Tunç’un, ikincilik ödülü Mesude Çoban’ın, üçüncülük ödülü ise Esra Nur Sezgin’in oldu.

