Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan beş yıldızlı bir otelin çamaşırhanesinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Buhar kazanı patladı

Olay, Marmaris Siteler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin çamaşırhanesinde bulunan sanayi tipi ütünün buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Patlama sırasında çamaşırhanede bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis inceleme başlattı

Patlamanın ardından otelde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: HABER MERKEZİ