Patlamanın ardından otelde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Patlama sırasında çamaşırhanede bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Marmaris Siteler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin çamaşırhanesinde bulunan sanayi tipi ütünün buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

