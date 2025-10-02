Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan beş yıldızlı bir otelin çamaşırhanesinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Buhar kazanı patladı
Olay, Marmaris Siteler Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin çamaşırhanesinde bulunan sanayi tipi ütünün buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Patlama sırasında çamaşırhanede bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis inceleme başlattı
Patlamanın ardından otelde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: HABER MERKEZİ