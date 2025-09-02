İzmir Adliyesi’nde görev yapan güvenlik birimleri, yeni adli yıl için hazırlıklarını tamamladı. Adliye girişlerinde ve bina içinde sıkı güvenlik tedbirleri uygulayan ekipler, hem yargı mensuplarının hem de vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Protokol kapısında düzenlenen törene Güvenlik Şefi Nihat Tuna öncülüğünde katılan güvenlik personeli, Atatürk heykeli önünde toplu fotoğraf çektirerek yeni adli yıla hazır olduklarını gösterdi.

Görev alanı genişledi

Güvenlik Birimi, İzmir Adalet Sarayı’nın yanı sıra Bölge Adliye Mahkemesi ve Sulh Hukuk ile boşanma davalarının görüldüğü ek adliye binalarında da görev yapıyor. Yeni katılan personelle birlikte uyumlu bir çalışma sergileyen ekip, adliyeye girişlerde X-ray cihazları ve elektronik kontrol sistemleriyle sıkı denetim sağlıyor.

Adliye güvenlik personeli, her gün binlerce kişiyi ağırlayan İzmir Adalet Sarayı’nda düzenin korunması ve olası olayların önlenmesinde kritik rol üstleniyor. Yeni dönemde de aynı disiplin ve özveriyle görev yapacaklarını vurgulayan Güvenlik Birimi, “Yargının işleyişini güvenli ortamda sürdürmek en öncelikli görevimiz” mesajı verdi.