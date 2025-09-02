Torbalı’da İlk Kez Kitap Günleri: Edebiyatın Kalbi 6 Gün Boyunca Atacak

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zarar verebilecek ürünlere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti ve vatandaşları güvensiz ürünleri bildirmeye çağırdı.

1 Eylül 2025 tarihli duyuruda, ürünün satışının durdurulduğu ve raflardan toplatılacağı bildirildi. Bakanlık, mağaza sahiplerinin ve e-ticaret platformlarının ürünleri hızlı şekilde toplamasını talep etti.

Bu durumların çocuk sağlığı açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

Çanta saplarındaki metal bağlantı noktaları test şablonlarında çıkıntı yaptı.

Bakanlık açıklamasına göre ürünün testlerinde şu sorunlar tespit edildi:

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zarar verebilecek ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan incelemede, Babyjem markasına ait 'Tavşan Peluş Sırt Çantası' güvensiz bulunarak satıştan kaldırıldı ve raflardan toplatılmasına karar verildi.

