Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zarar verebilecek ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan incelemede, Babyjem markasına ait 'Tavşan Peluş Sırt Çantası' güvensiz bulunarak satıştan kaldırıldı ve raflardan toplatılmasına karar verildi.
Güvensizlik detayları
Bakanlık açıklamasına göre ürünün testlerinde şu sorunlar tespit edildi:
-
Fermuarın tutma klipsi tork testi sırasında ayrıldı.
-
Tavşanın gözleri çekme testinde küçük parçalara ayrıldı.
-
Çanta saplarındaki metal bağlantı noktaları test şablonlarında çıkıntı yaptı.
Bu durumların çocuk sağlığı açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.
Piyasadan toplatma kararı
1 Eylül 2025 tarihli duyuruda, ürünün satışının durdurulduğu ve raflardan toplatılacağı bildirildi. Bakanlık, mağaza sahiplerinin ve e-ticaret platformlarının ürünleri hızlı şekilde toplamasını talep etti.
Denetimler sürecek
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zarar verebilecek ürünlere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti ve vatandaşları güvensiz ürünleri bildirmeye çağırdı.