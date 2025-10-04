Adalet Bakanlığı’nın Vakıfbank ile yaptığı 99 bin 500 TL’lik promosyon anlaşması İzmir Adliyesi personeli tarafından “adaletsiz” bulunarak boykot edildi.

Promosyon anlaşması İzmir’de de tepki topladı (H2)

Adalet Bakanlığı’nın Vakıfbank ile imzaladığı 99 bin 500 TL’lik maaş promosyon anlaşması, ülke genelinde olduğu gibi İzmir Adliyesi’nde de tepkiyle karşılandı. Yaklaşık 210 bin bakanlık çalışanını kapsayan ihale, personel tarafından “yetersiz ve adaletsiz” olarak nitelendiriliyor.

30 Eylül’de yapılan promosyon ödemeleri sonrası İzmir Adliyesi’nde sendika istifaları ve banka boykotları hız kazandı. Personel, maaşlarını başka bankalara taşıyarak tepkisini gösteriyor.

Bir çalışan, “99 bin 500 TL yattı ama bir dakika bile durmadı, hemen başka hesabıma aktardım” diyerek uygulamayı anlattı.

Maaş ve kart işlemleri hedef alınıyor

Personel, toplu kart kapatma ve otomatik ödeme iptalleriyle bankanın gelir akışını hedef alıyor. Ödemelerin gece saatlerine sarkması da ayrı bir öfkeye yol açtı. Çalışanlar, sosyal medya ve kurum içi gruplarda tepkilerini dile getiriyor.

Promosyon iptal davası açıldı

Mil-Büro Sen, promosyon ihalesinin rekabet ortamı oluşturmadığını ve personelin zararına sonuçlandığını belirterek Ankara’da iptal davası açtı. Mahkeme kararının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.