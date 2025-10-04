Muğla’nın Ortaca ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle çadırları su basan 12 kişilik aile, Ortaca Kaymakamlığı’nın desteğiyle ilçedeki bir otele yerleştirildi. Aile, aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyle güvenli bir şekilde konaklamaya başladı.

3 çadır suyla doldu

Yerbelen Mahallesi’nde 12 kişinin yaşadığı 3 çadır, ilçede etkili olan yoğun yağış nedeniyle suyla doldu ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Çadırları oturulamayacak duruma gelen aileye Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla hızlı şekilde müdahale edildi.

Çadırda yaşayan Fikri Kımna, yetkililere teşekkür ederek, “Çadırımızı su bastı. Kaymakamlığımız bize otelde kalmamız için sahip çıktı. Çocuklarımızla burada kalacağız. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum.” dedi.