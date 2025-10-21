İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı toplantı salonunda dört etap halinde yapılan programa; Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erdoğan, Tetkik Hâkimi Özgür Karaca, Büro Şefi Saadet Şahin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal katıldı.

Toplantılarda, uluslararası adli tebligat süreçlerinde yaşanan uygulama sorunları, bu süreçlerin daha etkin ve hızlı yürütülmesi için izlenmesi gereken yöntemler ile Avrupa Birliği mevzuatıyla karşılaştırmalı uygulama örnekleri ayrıntılı biçimde ele alındı.

Program kapsamında hukuk mahkemelerinde görev yapan hâkimler ile yazı işleri müdürleri ve adliye personeline yönelik ayrı oturumlar düzenlendi. Katılımcılar, uluslararası tebligat işlemlerinde karşılaşılan sorunlara dair deneyimlerini paylaşarak, çözüm odaklı uygulama örnekleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, söz konusu toplantıların ülke genelinde uluslararası adli yardımlaşma süreçlerinin güçlendirilmesine ve uygulamadaki birliğin sağlanmasına önemli katkı sunacağını belirtti.