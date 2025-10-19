İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcular için 2025 yılı otopark ücret tarifesi açıklandı. TAV tarafından işletilen çok katlı kapalı otopark, hem iç hem dış hatlar terminallerine yürüyerek kolay ulaşım sağlamasıyla öne çıkıyor.

2025 Katlı Otopark Ücret Tarifesi (Otomobil)

Süre Ücret (TL) 0 – 1 Saat 120,00 ₺ 1 – 3 Saat 170,00 ₺ 3 – 6 Saat 250,00 ₺ 6 – 12 Saat 280,00 ₺ 12 – 24 Saat (Günlük) 400,00 ₺ 15 Günlük Abonman 3.200,00 ₺ 30 Günlük Abonman 5.120,00 ₺

Not: Engelli ve gazi yolcular, gerekli belgeleri ibraz etmeleri ve araçta bulunmaları koşuluyla her seferinde 15 güne kadar ücretsiz otopark hizmetinden yararlanabiliyor.

Otopark Ücreti Hesaplama Örneği

5 Günlük Park:

5 gün × 400 ₺ = 2.000 ₺

Uzun Süreli Park Avantajı:

8 günden fazla kalacak araçlar için 15 Günlük Abonman (3.200 ₺) seçeneği daha ekonomik. (8 gün × 400 ₺ = 3.200 ₺)

Abonman işlemleri otopark ödeme noktalarından yapılabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Adnan Menderes Havalimanı otopark kaç TL?

2025 yılında 0–1 saatlik ücret 120 TL, günlük (12–24 saat) park ücreti ise 400 TL’dir.

Günlük otopark ücreti ne kadar?

Otomobiller için günlük park ücreti 400 TL olarak belirlenmiştir.

Çekilen araçların otopark ücreti kaç TL?

Yediemin otoparklarında 2025 yılı için günlük ücret ortalama 120 TL civarındadır.

Havalimanı dışı vale hizmeti nedir?

Bu hizmette aracınızı terminal önünde özel bir valeye teslim edersiniz. Araç, havalimanı dışındaki daha uygun fiyatlı bir özel otoparka götürülür ve dönüşte terminal önünde size teslim edilir.