Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük çevrimiçi mobilya ve dekorasyon perakendecisi Wayfair, Türk mobilya sektörüyle iş birliğini güçlendirmek amacıyla İzmir’e geldi. Ticaret Bakanlığı destekleriyle ve Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, Wayfair satın alma yetkilileri 14 Türk firmasıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Wayfair Türkiye’den daha fazla ürün tedarik edecek

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, Wayfair’in Türkiye’de ofis ve şirket açma kararı aldığını belirterek, “Wayfair Türkiye’den daha fazla ürün tedarik etmek istiyor. Türk üreticilerle iletişimini artırmak ve tedarik süreçlerini daha fazla firmaya aktarmak için online toplantılar ve webinarlar düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

“ABD’ye ihracatta hedef 1 milyar dolar”

Türk mobilya sektörünün son 20 yılda büyük bir gelişme kaydettiğini vurgulayan Güngör, “Türkiye olarak yılda 4,6 milyar dolarlık mobilya ihracatı yapıyoruz. 2025’te hedefimiz 5 milyar doları aşmak. ABD’ye yapılan ihracatta birim fiyatımız 6 doları geçiyor; bu da yüzde 80 oranında daha katma değerli ihracat anlamına geliyor. ABD’ye 137 milyon dolar olan ihracatımızı orta vadede 1 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

14 Türk firmasıyla ikili görüşmeler

İzmir’de düzenlenen toplantıya Konfor Mobilya, Decosit Mobilya, Simre Mobilya, KYZ Mobilya, A Home Concept, Ananas Design Crafts, INTERGO, Demar Forge, Minik Fare, NIRON Grup, GAEA Mobilya, Sönmez Global Plastik ve MeltemKids gibi sektörün önde gelen 14 Türk firması katıldı.