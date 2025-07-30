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Yakalanan 120 aranan şahıstan 70’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet kaynakları, denetim ve operasyonların kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Operasyonlar çerçevesinde 9 kişi hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti”, 152 kişi hakkında ise “Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu operasyonlarda:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir haftalık denetimler kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suç unsurları da ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 120 aranan kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 70’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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