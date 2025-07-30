İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 120 aranan kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 70’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir haftalık denetimler kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suç unsurları da ele geçirildi.
Bu operasyonlarda:
11 ruhsatsız tabanca
5 pompalı tüfek
2 kuru sıkı tabanca
2 havalı tabanca
18 kesici alet
401,63 gram narkotik madde
1.992 uyuşturucu hap
900 adet kaçak sigara
3 çalıntı motosiklet
ele geçirildi.
Uyuşturucu suçlarına yönelik işlemler yapıldı
Operasyonlar çerçevesinde 9 kişi hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti”, 152 kişi hakkında ise “Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.
Tutuklamalar ve adli işlemler
Yakalanan 120 aranan şahıstan 70’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet kaynakları, denetim ve operasyonların kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti.