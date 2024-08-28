UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada takımının performansını eleştirdi ve "Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik" dedi.

Okan Buruk'un açıklamaları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, takımının performansından memnun olmadığını belirterek, "Buraya maç sonu Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak takımın hocası olarak çıkmak isterdim. Çünkü ülkemizi en azından bir takımın orada temsil etmesini hayal ediyorduk. Amacımız buydu ama başaramadık. Bu yüzden üzüntülüyüz" ifadelerini kullandı.

"Performansımız yetersizdi"

Maçın ilk yarısında yavaş oynadıklarını ve topu öne taşıyamadıklarını belirten Okan Buruk, "Özellikle ilk yarıda çok yavaş oynadığımızı, topu bir türlü öne doğru, doğru bir şekilde taşıyamadığımızı düşünüyorum. Oyun kurmada sıkıntılar yaşadık. Rakibimiz bizi doğru karşıladı ve buna çözümler üretmeliydik" dedi. Buruk, takımın genel oyun temposundan ve konsantrasyon eksikliğinden de şikayet ederek, "Özellikle iki maçta da önemli eksikler vardı. Davinson Sanchez’in olmamasını iki maçta da aradık. Savunmadan topu taşımada zorlandık" diye konuştu.

"Avrupa Ligi'nde başarı hedefliyoruz"

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam edeceğini belirten Buruk, "Bizim için çok önemli bir lig olan Avrupa Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz. Orada kendimize hedefler çizeceğiz. Sakat oyuncularımızın dönmesi ve yapacağımız en az 2 transfer kadro yapımızı biraz daha şekillendirecek" dedi. Buruk, oyuncularının iyi niyetinden şüphe etmediğini ve takımın daha iyi performans göstereceğine inandığını ifade etti.

"En büyük sıkıntımız konsantrasyon eksikliği"

Takımın en büyük sıkıntısının konsantrasyon eksikliği olduğunu vurgulayan Buruk, "Rakiplerimiz kadar bu maçların içinde mücadele etmediğimizi, onlar kadar istemediğimizi düşünüyorum. Bunu sağlayacak olan da teknik adam. 2 senede çok az maç kaybettik ama kaybettiğimiz maçlarda da bu konsantrasyon eksikliği bizim her zaman başımıza mal oldu" ifadelerini kullandı. Buruk, takımının Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamamasının nedenlerinden biri olarak da bu durumu gösterdi.

"Yeni başarılarla Avrupa Ligi'nde devam edebiliriz"

Okan Buruk, mağlubiyetin ardından sorumluluğu üstlendiğini ve gelecekte daha iyi performans göstermeleri gerektiğini belirtti. "Oyuncularımın iyi niyetinden, ellerinden gelenin yüzde yüzünü yaptıklarından şüphem yok. Konsantrasyon eksikliği bazen herkeste olabilir. Birinci öncelik hep bende. Mağlubiyeti tabii ki tek bir oyuncunun yokluğuna bağlamıyorum" dedi. Buruk, takımın gelecek hedefleri arasında 25. şampiyonluk, 5. yıldız ve Avrupa'da büyük başarılar olduğunu ifade ederek, "Bunu yeni başarılarla birlikte Avrupa Ligi’nde devam ettirebiliriz" dedi.

Okan Buruk, maçı kazanmayı ve turu geçmeyi hak etmediklerini belirttiği açıklamasında, "Ben sadece daha iyi oynamamızı beklerdim. Maçın bütün bölümlerine baktığımızda maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik" dedi. Teknik direktör, oyuncu seçimi ve taktik kararlarının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, gelecekte daha iyi bir performans sergilemek için çalışacaklarını söyledi.