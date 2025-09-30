Bunlar da ilginizi çekebilir

A101 02-08 Ekim 2025 Kataloğu yayımlandı! Bu hafta A101'e neler gelecek?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak: Başvurular nereden ve nasıl yapılır?

2026 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Yangında fabrikanın bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, fabrikanın hasar tespitinin yapılacağını açıkladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar çevredeki birçok noktadan görüldü. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Rıfat Demirli Caddesi’ndeki Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon Fabrikası’nda meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

​​​İzmir’in Aliağa ilçesinde bir çelik konstrüksiyon fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında maddi hasar oluştu, soğutma çalışmaları sürüyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.