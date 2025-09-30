İzmir’in Aliağa ilçesinde bir çelik konstrüksiyon fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında maddi hasar oluştu, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın Nasıl Başladı?
Yangın, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Rıfat Demirli Caddesi’ndeki Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon Fabrikası’nda meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye Müdahalesi ve Kontrol
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar çevredeki birçok noktadan görüldü. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Maddi Hasar ve Soğutma Çalışmaları
Yangında fabrikanın bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, fabrikanın hasar tespitinin yapılacağını açıkladı.