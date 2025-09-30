3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun harika başlangıcını yapan Karşıyaka, Eskişehir Anadolu maçıyla birlikte 5 hafta boyunca İzmir dışına çıkmadan sahasında oynayacak.

Kaf-Kaf 5 hafta boyunca evinde mücadele edecek

Futbol Federasyonu'nun bu sezon uygulamaya koyduğu bölgesel lig formatında, Karşıyaka güçlü bir başlangıç yaparak 4'te 4 yapmayı başardı. Uşakspor ile zirveyi paylaşan İzmir ekibi, bu hafta itibariyle 5 hafta boyunca deplasman maçı oynamayacak. Karşıyaka, 30 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Eskişehir Anadolu'yu İzmir Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

Maçlar Atatürk Stadı'nda oynanacak

Alsancak Stadı'nın bakıma girmesiyle birlikte, Karşıyaka evindeki maçlarını 4 yıl sonra ilk kez Atatürk Stadı'nda oynayacak. Bu maç, takıma alışık olduğu atmosferi sunarak iç sahada daha güçlü olmalarını sağlayacak. Ancak, Bornova Stadı'nın da bakıma girmesi nedeniyle Karşıyaka'nın bir sonraki maçları için Atatürk Stadı'nın kullanılması olasılığı bulunuyor.

Altay derbisi ve Uşakspor maçı bekleniyor

Karşıyaka'nın 5 maçlık serisinin en heyecanlı anı ise Altay derbisi ve zirveye oynayacakları Uşakspor maçı olacak. Altay derbisinin ardından, Karşıyaka, şu an zirvede yer alan Uşakspor'u konuk ederek liderlik mücadelesini verecek.

"Daha çok çalışmalıyız"

Karşıyaka Sportif Direktörü Mehmet Ceyhun, takımın bugüne kadar elde ettiği başarıların değer kazanabilmesi için disiplinli bir şekilde çalışmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Ceyhun, “Futbol bir disiplin ve istikrar oyunudur. Kazandığımız maçlar bizi rehavete sürüklememeli. Daha çok çalışmalıyız” dedi. Ayrıca, takımın her maçta aynı kararlılıkla sahaya çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Ceyhun, iyi bir başlangıcın moral ve özgüven anlamına geldiğini ancak önemli olanın bu seviyeyi sürdürebilmek olduğunu belirtti. Karşıyaka'nın arması için verilen her mücadelede en yüksek performansı gösterdiklerini ve son düdüğe kadar bu hedefe ulaşmayı istediklerini vurguladı.