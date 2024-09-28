Manisa'nın Salihli ilçesinde, emniyet şeridinde bekleyen motosiklete çarpan beton mikseri, 30 yaşındaki Tolga Elmas'ın ölümüne neden oldu. Olay, saat 15.00 sularında İzmir-Ankara karayolu Sart Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Kazanın meydana geldiği sırada Salihli'den İzmir yönüne ilerleyen Y.Y., 35 BTY 303 plakalı beton mikseri ile emniyet şeridinde duran Tolga Elmas’ın kullandığı 45 ACT 469 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin hızlıca yaptığı ihbar sonrası kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Elmas, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak, berber olduğu öğrenilen Elmas, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından beton mikserinin şoförü Y.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.