Ajet Havayolları'na ait İzmir-Ankara seferini gerçekleştiren uçakta yaşanan sigara krizinin ardından bir yolcu, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan saat 18.00’de hareket eden TC-JFT kuyruk tescilli uçak, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaparken olayın merkezindeydi.

Tuvalette sigara içtiği tespit edildi

Uçak, iniş öncesi yapılan kontrolde, bir yolcunun tuvalette sigara içtiği tespit edildi. Kabin ekibi tarafından yapılan uyarılar yolcusunun dikkate almaması üzerine pilot, hava trafik kontrolörü ile iletişime geçerek polis çağrılması talebinde bulundu.

Kabin ekibine ve yolculara saldırı

Uyarılara rağmen sigara içmeye devam eden yolcu, bu süreçte kabin ekibine ve diğer yolculara karşı agresif davranışlar sergileyerek saldırıda bulundu. Olayın ciddiyeti nedeniyle, uçuş güvenliği tehlikeye girdi ve polis çağrısı yapıldı.

Gözaltına alındı

Uçak Esenboğa Havalimanı'na saat 19.05’te iniş yaptıktan sonra, olay çıkaran yolcu havalimanı güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.