Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), 2024 yılında 10 bin kişilik işçi alımı yapma kararı aldı. Kurum, genellikle iki yılda bir düzenlediği personel alımı sürecinde bu yıl da benzer bir adım atacak. Ancak, bu alımın detayları ve başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Alım şartları

PTT, personel alımı yaparken belirli kriterler aramaktadır. Adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

Vatandaşlık Şartı: Türk vatandaşı olmak.

Yaş Kısıtlaması: 18 yaşını doldurmuş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşını doldurmamış olmak.

Kamu Haklarından Yasaklı Olmama: Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Adli Geçmiş: Devlet güvenliğine karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık gibi ağır suçlardan mahkûm olmamak.

Sağlık Durumu: Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Hizmet Yükümlülüğü: Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Eğitim Durumu: Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartlarını karşılamak.

Emeklilik Durumu: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

Başvuru süreci

Adaylar, PTT’nin resmi internet sitesinde yapılacak duyuruları takip ederek başvuru sürecine dahil olabilecekler. Sınav ve mülakatlara katılmak isteyenlerin, belirlenen sınav ücretini Ziraat Bankası ve PTT web sitesi üzerinden yatırmaları gerekmektedir. Başvurular, ilgili duyuruların ardından çevrimiçi olarak alınacak ve değerlendirilecektir.

Başvuru tarihi

PTT’nin iş başvuruları, resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru tarihleri ve detayları hakkında bilgi almak için PTT’nin web sitesini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Başvurular, genellikle online platformlar üzerinden alınmakta olup, adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.