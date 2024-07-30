Aquapolis Olimpik Yüzme Havuzları: İzmir’de güvenli ve eğlenceli yüzme deneyimi

İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan Aquapolis Olimpik Yüzme Havuzları, 2008 yılında hizmete girmiştir. Torbalı Özbey yolu üzerinde yer alan bu tesis, 20.000 metrekarelik geniş bir alana yayılmaktadır.

Sunulan hizmetler:

Aquapolis, İzmir’in olimpik yüzme havuzlarından biridir ve çeşitli hizmetler sunmaktadır:

Cankurtaran Hizmeti: Güvenliğiniz için cankurtaranlar bulunmaktadır.

Çift Kaydıraklı Eğlence Havuzları: Eğlenceli vakit geçirebileceğiniz kaydıraklı havuzlar mevcuttur.

Çocuk Havuzları: Çocuklar için özel olarak tasarlanmış havuzlar bulunmaktadır.

Hijyen ve bakım:

Aquapolis Olimpik Yüzme Havuzu, hijyen konusunda büyük bir titizlik göstermektedir. Havuzun suyu düzenli olarak kontrol edilmekte, ilaçlamalar yapılmakta ve denetimler titizlikle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, havuz kimyasalları, ekipmanlar ve malzemeleri de dikkatle izlenmektedir.

Açılış ve ziyaret saatleri:

Yaz Sezonu: Havuz, yaz sezonuna hazırlık olarak haziran ayına kadar kapalıdır.

Hafta İçi: Hafta içi günlerde havuza giriş saatleri 13:00 ile 18:00 arasındadır.

Hafta Sonları: Hafta sonları ise 10:00 ile 18:00 arasında açıktır. Hafta sonları sadece ailelere hizmet verilmektedir.

Çarşamba Günleri: Çarşamba günleri ise sadece kadınlara hizmet verilmektedir.

Aquapolis Olimpik Yüzme Havuzları: Torbalı’ya nasıl gidilir?

zmir’in Torbalı ilçesinde yer alan Aquapolis Olimpik Yüzme Havuzları, Torbalı Özbey yolu üzerinde bulunmaktadır. Tesis, İzmir şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktadır. Araçla gelmek isteyenler için Özbey yolunu takip ederek Aquapolis’e kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca, toplu taşıma kullanarak Torbalı’ya gelip, ardından yerel ulaşım araçlarıyla havuzlara erişim sağlayabilirsiniz. Adres: Torbalı Özbey Yolu Üzeri, Torbalı, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.