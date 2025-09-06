İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
İzmir'de bir haftada 64 kişi gözaltına alındı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir hafta boyunca yürüttüğü çalışmalarda 64 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda ele geçirilenler şöyle;
Yapılan aramalarda şu suç unsurları ele geçirildi:
21 ruhsatsız tabanca
4 ruhsatsız pompalı tüfek
2 kuru sıkı tabanca
Bir miktar uyuşturucu madde
2 çalıntı motosiklet
Bir şüpheli 21 yıldan aranıyordu
Operasyonda yakalanan şüphelilerden birinin, toplam 21 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.