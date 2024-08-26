İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan otopark ihalesi, çok sayıda kurumun şartname aldığı geniş bir katılımla gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ihaleye katılacaklarını duyurmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Grand Plaza şirketi de ihaleye katıldı. Ancak, ihalenin ilk turunda muhammen bedelin artış göstermesiyle Grand Plaza yarıştan çekildi.

Otopark ihalesinde rekor teklif

İhalenin sonunda, rakamların daha da arttığı ve 15 milyon 600 bin liraya ulaştığı öğrenildi.

İhale İzmir gündemini meşgul etti

İzmir Atatürk Lisesi’nin 125 araç kapasiteli otoparkı için yapılan milyonluk ihale İzmir gündemine bomba gibi oturdu.

İhale devlet tarafından yapıldı

İzmir Atatürk Lisesi mezunları yapılan milyonluk ihaleye tepki gösterirken yetkililer ise daha önceki işletmelerin kaçak olduğunu, otoparktan gelen paranın nereye gittiğinin belli olmadığını, bu yüzden de ihalenin devlet kontrolünde yapıldığını belirtti. 125 araç kapasitesi olan Atatürk Lisesi'nin bahçesindeki tüm otopark gelirleri devletin kasasına gidecek.

Atatürk Lisesi mezunları tepkili!

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları, okul alanlarının ihaleyle satışa çıkarılmasına karşı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Mezunlar lisenin bahçesini ihaleyle satışa çıkarılmasına tepki göstermek için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, “İhale şartnamesi gereği tüm gelirlerin Milli Eğitim Bakanlığı hesabına aktarılacak olması ve okullara görünürde hiçbir pay ayrılmaması nedeniyle okullar bu ihalelerden yararlanmayacak. Üstüne okulların maddi külfetlerle karşılaşacağı, büyük sorunlar yaşayacağı son derece açıktır. Devletin eğitim kurumları asla ticari bir işletme, bir rant kapısı olarak görülmemelidir” dedi.

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları, okul alanlarının ihaleyle satışa çıkarılmasına karşı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç’ın haberine göre basın açıklamasına CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da katıldı.

Basın açıklamasını okuyan İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, “Daha önceki yönetmeliklerin ve anlayışın aksine hazırlanan yetersiz ihale şartnamesi gereği tüm gelirlerin Milli Eğitim Bakanlığı hesabına aktarılacak olması ve okullara görünürde hiçbir pay ayrılmaması nedeniyle okulların bu ihalelerden yararlanması bir yana, üstüne maddi külfetlerle karşılaşacağı, büyük sorunlar yaşayacağı son derece açıktır. Yapılması düşünülen ihalelerin gerek çağdaş eğitim mantığına aykırılıkları, gerek boşluklarla dolu şartnameleri, gerek süreleri, gerekse ekonomik özellikleri ne okullar ne de Milli Eğitim açısından hiçbir yarar içermemekte olup, bilim ve kültür odaklı çağdaş eğitim sistemimizle hiçbir surette bağdaşmamaktadır. Devletin eğitim kurumları asla ticari bir işletme, bir rant kapısı olarak görülmemelidir. Bu nedenlerle sonradan telafi, tamir ve tazmin edilmesi çok zor olacak tehlikeler arz edecek, çağdaş eğitim sistemine aykırı bu ihalelerin derhal iptal edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Birçok ünlü isim Atatürk Lisesi'nden mezun oldu

İzmir Atatürk Lisesi, birçok ünlü isme ev sahipliği yapmıştır. Eski başbakanlar Şükrü Saracoğlu ve Şemsettin Günaltay, Türkiye’nin 5. Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar ve birçok diğer önemli kişi bu okulda eğitim görmüştür. Ayrıca, Genelkurmay Başkanları Kâzım Orbay ve Memduh Tağmaç, yazar Necati Cumalı, şair Attilâ İlhan gibi isimler de okulun mezunları arasındadır.