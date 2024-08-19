Aya Yani Kilisesi: Şirince Köyü'nde tarih ve mimarlık

Aya Yani Kilisesi, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü'nün batısında, yüksek bir teras üzerinde konumlanmıştır. Ayrıca "St. John (Vaftizci) Kilisesi" olarak da bilinir. Bu etkileyici yapı, halk arasında "Kubbeli Kilise" olarak da adlandırılmaktadır. Kilise, 1805 yılında Vaftizci Yahya (Ayios Ioannes Prodomos) adına, Aydın’ın Heliapolis kentinin kutsal rahibi tarafından inşa ettirilmiştir. Siphnoslu Kallinikos'un yardımlarıyla tamamlanan bu kilise, büyük ihtimalle 1800 yılındaki bir depremde yıkılan eski kilisenin üzerine inşa edilmiştir.

Bir onarım kitabesinden, kilisenin 1832 yılında tekrar onarıldığı bilgisi edinilmiştir. Daha sonra, 1990'larda Efes Müzesi ve Amerikan Enstitüsü tarafından restore edilmiştir. Şu anda özel bir mülkiyetin bahçesinde yer almaktadır.

Mimari özellikler

Aya Yani Kilisesi, üç nefli ve dikdörtgen planlı olup, kesme taştan inşa edilmiştir. Üzeri ahşap bir çatı ile kaplanmıştır. Girişte taş döşeli bir narteks (ön avlu) bulunur ve buradan naosa (ana mekâna) geçilir. Kilisenin iç mekanında, mihrap nişi ve çevresinde çeşitli bezemeler yer alır.

Kilisede, orta bölüm sütunlar ve ayaklarla üç nefe ayrılmıştır. Bu bölümler iki kubbe ve tonozlarla örtülüdür. Ayrıca apsisin (yarım daire şeklindeki kısım) üzerinde bir yarım kubbe bulunur. İki kubbe arasında tonozlu bir geçit yer alır. Yan neflerin üzerinde çapraz tonozlar ve her bir yan nefte üçer tane küçük oval kubbe bulunur.

Ziyaretçi rehberi

Aya Yani Kilisesi'nin tarihî ve mimari dokusunu keşfetmek, hem tarih hem de mimarlık meraklıları için büyüleyici bir deneyim sunar. Şirince Köyü'nde yüksek bir terasta konumlandığı için, kiliseyi ziyaret ederken köyün güzel manzaralarını da izleyebilirsiniz. Restore edilmiş haliyle, hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilere açık olan bu tarihi yapı, geçmişin izlerini günümüze taşır.

Aya Yani Kilisesi: Konum ve ulaşım bilgileri

Aya Yani Kilisesi, Türkiye'nin İzmir iline bağlı Selçuk ilçesinin Şirince Köyü'nde yer almaktadır. Şirince Köyü, İzmir şehir merkezinin yaklaşık 85 kilometre doğusunda bulunur.

Nasıl ulaşılır?

1. İzmir’den Şirince’ye ulaşım:

Kişisel Araç: İzmir şehir merkezinden özel aracınızla Şirince Köyü'ne gitmek en rahat seçenektir. İzmir’den çıkıp Selçuk yönüne doğru ilerledikten sonra, Selçuk’tan Şirince tabelalarını takip edebilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir. İzmir Kütük Minare Camisi hakkında bilgiler, nerede, nasıl gidilir?

Toplu Taşıma: İzmir şehir merkezinden Selçuk’a gitmek için Ege Üniversitesi Kampüsü'nden hareket eden otobüs veya dolmuşları kullanabilirsiniz. Selçuk’tan sonra, Şirince Köyü’ne minibüs veya taksi ile geçebilirsiniz.

2. Selçuk’tan Şirince’ye ulaşım:

Minibüs: Selçuk’tan Şirince Köyü’ne sık sık minibüs seferleri düzenlenmektedir. Bu minibüsler Selçuk şehir merkezinden kalkar ve yaklaşık 15-20 dakika sürer.

Taksi: Selçuk’tan taksiyle de Şirince Köyü’ne rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu seçenek daha hızlı ve konforlu olabilir.

Adres: Şirince Köyü, Selçuk, İzmir, Türkiye.

Kilisenin tam adresi özel bir mülkiyette bulunmakta olduğundan, ziyaret öncesinde yerel bilgilere veya köy halkına danışmak faydalı olabilir. Ayrıca, köydeki yerel rehberler veya turizm ofisinden de yol tarifi alabilirsiniz.