İzmir Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi saldırısı, DEAŞ’ın internet üzerinden faaliyet gösteren dijital ağını ortaya çıkardı. Emniyet, örgüt yandaşlarının kapalı sohbet uygulamaları üzerinden 14-15 yaşlarındaki çocukları ağına düşürdüğünü ve Telegram üzerinden silahlı eğitim verdiğini tespit etti.
Saldırı ve örgüt bağlantısı
8 Eylül’de 16 yaşındaki E.B., Balçova’daki polis merkezine saldırarak 3 polisi şehit etmiş, 2 polisi de yaralamıştı. Olayın ardından emniyet, DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerin faaliyetlerini incelemeye aldı.
Dijital ağ ve gençler
Araştırmalar, örgüt yandaşlarının “yalnız terörist” tarzı eylemler için 14-15 yaşındaki çocukları hedef aldığını ortaya koydu. Kapalı sistem haberleşme programları olan RocketChat, Techhaven ve Element kullanılarak çocuklarla iletişim kurulduğu belirlendi.
Operasyon ve deliller
9 Eylül’de Ataşehir’de düzenlenen operasyonda 15 yaşındaki A.Y.G. yakalandı. Dijital incelemelerde;
-
Molotof kokteyli ve patlayıcı yapımı dosyaları
-
Uzun namlulu silah sökme-takma ve atış eğitimleri
-
Örgütsel doküman ve görseller
bulundu. A.Y.G., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.