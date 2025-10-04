Özlem Çerçioğlu: CHP bizi engelliyor!

Akaryakıt fiyatlarına yine zam! Türkiye’de akaryakıt fiyatları neden artıyor?

Cumartesi akaryakıt fiyatları açıklandı: Benzin, motorin ve LPG sabit kaldı

Örgütsel doküman ve görseller

Uzun namlulu silah sökme-takma ve atış eğitimleri

Molotof kokteyli ve patlayıcı yapımı dosyaları

Araştırmalar, örgüt yandaşlarının “yalnız terörist” tarzı eylemler için 14-15 yaşındaki çocukları hedef aldığını ortaya koydu. Kapalı sistem haberleşme programları olan RocketChat, Techhaven ve Element kullanılarak çocuklarla iletişim kurulduğu belirlendi.

8 Eylül’de 16 yaşındaki E.B., Balçova’daki polis merkezine saldırarak 3 polisi şehit etmiş, 2 polisi de yaralamıştı . Olayın ardından emniyet, DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerin faaliyetlerini incelemeye aldı.

İzmir Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi saldırısı , DEAŞ’ın internet üzerinden faaliyet gösteren dijital ağını ortaya çıkardı. Emniyet, örgüt yandaşlarının kapalı sohbet uygulamaları üzerinden 14-15 yaşlarındaki çocukları ağına düşürdüğünü ve Telegram üzerinden silahlı eğitim verdiğini tespit etti.

