Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak düzenlediği “Otomobilsiz Kent Günü” ile dikkat çekti. Süvari Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde, çevre dostu ulaşım ve sağlıklı yaşam konuları vurgulandı. Farklı spor aktiviteleri, bisiklet turları ve Homeros Kayadibi’nde fidan dikimi gibi etkinliklerle sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sağlandı.

Süvari Caddesi’nde Renkli Etkinlikler

Bornova Belediyesi’nin Süvari Caddesi’nde düzenlediği “Otomobilsiz Kent Günü” etkinlikleri büyük ilgi gördü. Paneller, forumlar, atölyeler, spor etkinlikleri, müzik dinletileri ve dans gösterileri ile renklenen etkinlikte, vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Bisiklet turları ve spor aktiviteleri ile hareketliliğin önemi vurgulanırken, çevre dostu ulaşım konusunda farkındalık oluşturuldu.

Bisiklet Turları ve Spor Etkinlikleriyle Sağlıklı Yaşam

Bornova Belediyesi, Büyükpark’ta kadınlara özel yoga ve step etkinlikleri düzenledi. Ayrıca, masa tenisi ve basketbol gibi spor aktiviteleriyle de hareketliliğe dikkat çekildi. Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndan Yeşilova Höyüğü’ne gerçekleştirilen bisiklet turu ise büyük ilgi gördü. Katılımcılar, sağlıklı yaşam için pedal çevirerek spor yapmanın keyfini yaşadı.

Homeros Kayadibi’nde Geleceğe Yeşil Bir Miras

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Homeros Kayadibi Mahallesi’nde İzmir Aktivist Sanatçıları ile birlikte “Homeros’un Torunları Zeytin Ormanı” için fidan dikimi yapıldı. Bornova Belediyesi’nin desteklediği bu etkinlikte öğrenciler de Yunus Emre Mahallesi’ne fidanlar dikerek, Bornova’yı daha yeşil bir geleceğe taşıma hedefini destekledi.

Başkan Eşki’den Sürdürülebilir Gelecek Vurgusu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin sağlıklı yaşam ve çevre dostu ulaşım konularındaki önemine vurgu yaptı. Eşki, “Kentimizin sürdürülebilir bir geleceğe adım atması için yalnızca yolları değil, yaşam tarzımızı da değiştirmeliyiz. Bisiklet kullanımı gibi çevre dostu ulaşım araçlarını teşvik ederken, vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesini hedefliyoruz. Homeros’un torunları olarak zeytin fidanları dikmek, Bornova’nın yeşil kimliğini geleceğe taşıyan bir adımdır” dedi.

Çevre Projeleriyle Geleceğe Güvenle Bakılıyor

Ömer Eşki, Bornova Belediyesi’nin çevre ve iklim adaleti konusundaki projelerine de değinerek, “Bu hafta düzenlediğimiz etkinlikler, geleceğe yönelik büyük bir adımın küçük parçalarıdır. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir Bornova için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Çevreye duyarlı projelerle, Bornova’nın yeşil kimliğini koruma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atılmaya devam edilecek.