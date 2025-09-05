İzmir Barosu, 2025-2026 adli yılının açılışını Baro Bahçe’de düzenlenen kokteyl ile kutladı. Çok sayıda avukatın ve baro üyesinin katıldığı etkinlikte İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, yargı bağımsızlığı, avukatların yaşadığı sorunlar ve hukuk sistemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına yargının siyasallaştığını vurgulayarak başlayan Başkan Yılmaz, sert ifadeler kullandı. Yılmaz, “Bağımlılıkları artık gözler önünde. Verdikleri her kararda adeta ‘Evet, biz tarafız. Biz bağımlıyız’ demekten çekinmiyorlar,” diyerek yargı bağımsızlığına yönelik endişelerini dile getirdi.

Tüm avukatların ortak sorunlarının başında ekonomik sıkıntıların geldiğini belirten Yılmaz, mesleğin giderek zorlaştığını söyledi.

Yılmaz, “Avukatlık mesleğinin başında, ortasında ya da ilerleyen dönemlerinde olan tüm meslektaşlarım aynı sorunları yaşıyor. En büyük problemimiz ekonomik. Avukatlar, ekonomik şiddetten en fazla etkilenen meslek gruplarından biri. Biz bir ürün satmıyoruz, bilgimiz ve emeğimizle hizmet veriyoruz. Ancak karşımızda avukatların meslek alanlarını ve baroların yetkilerini daraltmaya çalışan bir anlayış var. Buna karşı mücadelemiz sürecek,” dedi.

İzmir Barosu’nun geçmişinin mücadelelerle dolu bir tarih olduğunu hatırlatan Yılmaz, konuşmasını yeni adli yıl için temennilerini dile getirerek sonlandırdı:

“Yeni adli yılın hukukun üstün olduğu, herkesin özgür ve eşit olduğu bir yıl olmasını diliyorum.”

Kokteyl, İzmir Barosu üyelerinin bir araya gelerek dayanışmayı pekiştirdiği, yeni döneme umutla bakıldığı bir atmosferde sona erdi.