İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu Deneyim Paylaşımı Çalıştayı”, 3-5 Eylül 2025 tarihleri arasında Alaçatı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda (ASO) gerçekleştirildi. Üç gün süren program, Erasmus+ kalite standartlarının sahadaki yansımalarını güçlendirmeyi ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamayı hedefledi.

Çalıştaya; 2024 dönemi Okul Eğitimi Akreditasyonu üyesi okullar, Türkiye Ulusal Ajans Temsilcisi Beyza Göl, Akreditasyon Koordinatörleri Seçil Yıldırım Şimşek, Bora Evren Yılmaz ve Bahadır Gezer ile çok sayıda öğretmen ve eğitimci katıldı.

Çeşitli atölye çalışmaları, proje yazma eğitimleri ve deneyim paylaşımlarından oluşan program, dijitalleşme, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve eğitimde iyi oluş gibi Erasmus+ önceliklerinin okullarda kurumsallaşmasına yönelik önemli adımlar içerdi.

Atölye çalışmalarında, öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimini destekleyen uygulamalar, 3D tasarım ve dijital eğitim içerikleri aracılığıyla yenilikçi öğretim yöntemleri ele alındı. Ayrıca, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlenen etkinlikler, sürdürülebilirlik kültürünün okullara kazandırılmasına katkı sundu.

Katılımcı okulların paylaşımlarıyla zenginleşen çalıştay, öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerini desteklemenin yanı sıra okulların uluslararası proje deneyimlerini güçlendirdi. Program kapsamında verilen proje yazma eğitimi, gelecekteki Erasmus+ projelerinin sürdürülebilir ve nitelikli bir şekilde planlanmasına olanak sağladı.

Çalıştay süresince konuşan Türkiye Ulusal Ajans Temsilcisi Beyza Göl, Erasmus+ programının yerel düzeydeki etkilerine dikkat çekerek, önceliklerin sahadaki uygulamalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, çalıştayın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Erasmus+ programı, öğretmenlerimiz ve okullarımız için paha biçilemez bir deneyim fırsatı sunuyor. Bu çalıştayın sürece önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Yapılan atölyeler ve eğitimler, yeni dönemde yürüteceğimiz projelere ışık tutacak. Başta Türkiye Ulusal Ajans temsilcimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Çalıştay, öğretmenlerin ve okulların Erasmus+ projelerinde daha etkin rol almasını sağlayarak, eğitimde yenilikçi ve sürdürülebilir bir dönüşüme zemin hazırlamayı hedefliyor.