İzmir Barosu, 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayın derin üzüntü ve öfke yarattığını vurguladı.

İzmir Barosu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Acılıyız, Öfkeliyiz, Susmayacağız!

21 Ağustos’ta kaybedildi Narin. 19 gün bulunamadı, bulunmadı. Yaşam hakkı vahşice elinden alındı ve yeni eğitim öğretim yılının başladığı bugün, sırası boş kalacak.

Siyasi iktidarın çocuk düşmanı politikalarda ısrarı, çocukların yaşam hakkını ellerinden almaya devam ediyor.

Yaşam hakkı en temel ve mutlak insan hakkıdır ve bu hakkın korunması, devletin en temel sorumluluğudur. Devlet bu hakkın korunması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bu güne değin öldürülen, kaybolan ve kaybedilen çocuklardan sonra gerekli tedbirler alınmış ve çocuk dostu politikalar üretilmiş olsaydı, bugün Narin yaşıyor olabilirdi.

Narin’in, aramanın gerçekleştiği yerde günler sonra bulunmuş olması, soruşturmanın eksik yürütüldüğünü, delillerin toplanmasının geciktirildiğini ve böylece sorumluların tespitinin zorlaştırıldığını göstermektedir.

Bir çocuğun günlerce bulunamamasının hesabı verilmek zorundadır. Narin’in katilleri ve bulunmamasında ihmali olan görevliler açığa çıkarılmalı ve Narin’in hayatının elinden alınmasındaki bütün sorumlular cezalandırılmalıdır.

İzmir Barosu olarak, çocukların yaşam hakkının ellerinden alınmadığı günlere olan inancımızla, yargılamanın takipçisi olacağımızı, sorumluların cezalandırılması ve tüm çocukların sağlık ve mutlulukla yaşayabilmesi için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Saygılarımızla."