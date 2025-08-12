İzmir’de kültürel miras için uluslararası Rotaryen buluşması gerçekleşti

F.R.A.C.H. Türkiye Takımı İzmir’de kuruldu, ilk etkinlik müzelerle başladı

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun girişimiyle, Kültürel Mirası Değerlendiren Rotaryenler Kardeşliği (Fellowship of Rotarians Who Appreciate Cultural Heritage – F.R.A.C.H.) Türkiye Takımı İzmir’de resmen kuruldu. Kültürel mirasın korunmasına gönül veren Rotaryenlerin oluşturduğu uluslararası topluluk, Türkiye’deki ilk resmi adımını İzmir’de attı.

Kültürel mirası yaşatmak için iş birliği yapılacak

Geçtiğimiz yıl İtalya’da İtalyan Rotaryenler öncülüğünde kurulan F.R.A.C.H., bu yıl Türkiye’yi de kapsamına aldı. İzmir’de yapılan ilk etkinlik ile Türkiye Takımı'nın kuruluşu duyuruldu. F.R.A.C.H., dünya çapında kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gönüllü ağlar oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye Takımı resmen faaliyete başladı

Türkiye Takımı’nın direktörlüğünü Rotaryen Ebru Yağcı, başkanlığını Yelis Özeryüksel ve genel sekreterliğini Berna Üzer üstlendi. 20 Rotaryen ve 6 kültürel miras uzmanından oluşan ekip, yerel kültürel değerleri uluslararası düzeyde görünür kılmak için çalışmalar yürütecek.

İlk etkinlik müzelerle başladı

Türkiye Takımı'nın ilk organizasyonu İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda yapıldı. Ardından İzmir Resim ve Heykel Müzesi ile Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ziyaret edildi. Katılımcılar, “Kültürel mirası geleceğe nasıl taşıyabiliriz?” sorusuna odaklandı.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Dönem Başkanı Adnan Sözeri, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Türk Rotaryenleri olarak zengin kültürel mirasımızı daha fazla insana ulaştırmak ve kültür elçiliği yapmak bizim için büyük bir sorumluluk” dedi.

Prof. Dr. Metin Sözen'e saygı duruşu

Etkinlikte, Türkiye’de kültürel mirasın korunması konusunda öncü çalışmalara imza atan Prof. Dr. Metin Sözen de anıldı. Sözen’in şehirlerin tarihi ve kültürel kimliğini yaşatma konusundaki çabaları katılımcılar tarafından rahmetle ve saygıyla yad edildi.