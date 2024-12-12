Mevsimine uygun çeşit çeşit deniz ürünleriyle dolup taşan pazar, lezzet ve sağlık arayan vatandaşların uğrak noktası haline gelmiş durumda.

Her Sabah Taptaze Lezzetler

Pazarın sabah saatlerinde başlayan hareketliliği, hem esnafın hem de balık severlerin yüzünü güldürüyor. Deniz balıklarından tatlı su ürünlerine kadar birçok seçeneğin bulunduğu pazarda, her bütçeye uygun fiyatlarla satış yapılıyor.

Esnaftan Sağlıklı Beslenme Çağrısı

Pazar esnafından İsmail Şen, her gün özenle seçilen taze deniz balıklarının pazara getirildiğini ifade etti. Şen, “Taze ve uygun fiyatlı balıklarımızla hem lezzeti hem de sağlığı halkımıza sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı balık tüketerek sağlıklı bir yaşam için adım atmaya davet ediyoruz” dedi.

Balık Severlere Uygun Fiyat ve Zengin Çeşit

Tavşanlı Balık Pazarı’nda bu sezon palamut, levrek ve hamsi gibi balıklar yoğun ilgi görüyor. Özellikle balık sezonunun açılmasıyla artan ürün çeşitliliği, pazarın cazibesini daha da artırıyor.

Sağlıklı beslenme için önerilen balığın günlük ve taze olarak satışa sunulduğu Tavşanlı Balık Pazarı, bölge halkının balık alışverişi için ilk tercihi olmaya devam ediyor.