İzmir Bayraklı Büyük Tünel içinde Bornova istikametinde trafik kazası meydana geldi. İlk bilgilere göre kazada hayatını kaybeden olmadı.

Yetkililer, gerekli güvenlik önlemleri alarak, kaza yapan araçların yoldan çekilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu noktadan geriye doğru 1.5 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu, güzergahı kullanacak olan sürücüler için trafik yoğunluğu oluşabileceği bilgisi verildi.

Alternatif rotalar tavsiye ediliyor

Trafik akışı üzerindeki bu aksaklık, özellikle iş saatlerinde seyahat edenler için önemli bir problem teşkil ediyor. Yetkililer, bu güzergahı kullanmayı planlayan sürücülere alternatif yolları tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Kazaya ilişkin detaylar henüz tam olarak açıklanmadı.