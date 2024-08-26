İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KUYU-20" operasyonunun ayrıntılarını duyurdu. Bakan Yerlikaya, İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-20” operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11''i de tutuklandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-20” operasyonu düzenlendi!

Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

Tehdit,

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve

Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu;

15 adet ruhsatsız tabanca ile

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı Tebrik Ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-20” operasyonu düzenlendi❗️



Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı ve 1️⃣1️⃣'i de tutuklandı❗



Aziz… pic.twitter.com/UsggHbMVY6 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 26, 2024