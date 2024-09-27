İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, inşaat süreci ve depreme dayanıklılığı ile sıkça gündeme gelmişti, ancak bu kez fast-food restoranı açılışı ile dikkat çekti. Gıda Dedektifi Platformu’nun yaptığı paylaşımla hastanenin poliklinik binası yakınında Burger King restoranı açılacağını duyuran pankartlar asıldı. Platform, devlet hastanelerinde fast-food restoranlarının açılmasının yanlış olduğunu vurguladı ve “Dünyanın hiçbir yerinde bir devlet hastanesinde fast-food restoranı açılmasına izin vermez. Bu kararları kim alıyor?” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Dün bir takipçimiz tarafından gönderilen bu fotoğraf bir alışveriş merkezinde değil, bir hastanede çekildi.

Fotoğrafta İzmir’de faaliyet gösteren Bayraklı Şehir Hastanesi’nde şube açmaya hazırlanan Burger King firmasının bunu dış cepheye astığı “yakında hizmetinizde”… pic.twitter.com/1664V1xU0A İtfaiye Haftası’nda Urla'dan anlamlı bir buluşma September 19, 2024

Yetkililerden açıklama geldi

Gıda Dedektifi’nin bu paylaşımının ardından Sağlık Bakanlığı’na çok sayıda şikayet iletildi ve toplumsal tepkiler artınca hastaneye asılan Burger King afişi apar topar kaldırıldı. Platform yetkilileri, “Toplumdaki rahatsızlık üst düzey yetkililere ulaştı ve afişler kaldırıldı” şeklinde açıklama yaptı.

Geçtiğimiz hafta yayınımıza konu olan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde açılması planlanan Burger King tabelaları kaldırıldı.

Yayınımız sonrası Sağlık Bakanlığı'na çok sayıda şikayet iletilmiş ve toplumdaki rahatsızlık üst düzey yetkililere kadar gelmişti.@saglikbakanligi https://t.co/N7mMjMdIMl pic.twitter.com/6RWxfqlXjQ — Gıda Dedektifi (@gidadedektifiTR) September 24, 2024