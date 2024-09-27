İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, inşaat süreci ve depreme dayanıklılığı ile sıkça gündeme gelmişti, ancak bu kez fast-food restoranı açılışı ile dikkat çekti. Gıda Dedektifi Platformu’nun yaptığı paylaşımla hastanenin poliklinik binası yakınında Burger King restoranı açılacağını duyuran pankartlar asıldı. Platform, devlet hastanelerinde fast-food restoranlarının açılmasının yanlış olduğunu vurguladı ve “Dünyanın hiçbir yerinde bir devlet hastanesinde fast-food restoranı açılmasına izin vermez. Bu kararları kim alıyor?” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Yetkililerden açıklama geldi

Gıda Dedektifi’nin bu paylaşımının ardından Sağlık Bakanlığı’na çok sayıda şikayet iletildi ve toplumsal tepkiler artınca hastaneye asılan Burger King afişi apar topar kaldırıldı. Platform yetkilileri, “Toplumdaki rahatsızlık üst düzey yetkililere ulaştı ve afişler kaldırıldı” şeklinde açıklama yaptı.

Editör: Engin Keskin