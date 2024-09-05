Türkiye’nin ilk yerli jet eğitim uçağı HÜRJET, Mısır’da Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında önemli bir kilometre taşına imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, Mısırlı F-16 pilotu Ahmed Elmallah’ı misafir ederek ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuş, HÜRJET’in uluslararası arenada tanıtımı açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mısır'daki gösteri uçuşu

HÜRJET, Mısır Hava Kuvvetleri’nden F-16 pilotu Ahmed Elmallah ve TUSAŞ Test Pilotu Orhan Boran’ın katılımıyla üçüncü gösteri uçuşunu gerçekleştirdi. Elmallah, HÜRJET’in performansını değerlendirme fırsatı buldu ve uçuş sonrası yaptığı açıklamada, HÜRJET ile uçmanın kendisi için harika bir deneyim olduğunu belirtti. "Başlangıç olarak çok iyi bir uçak," diyen Elmallah, uçağın gelecekte daha da gelişeceğini vurguladı.

TUSAŞ’ın Afrika stratejisi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Afrika’nın büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve bu pazarın TUSAŞ için büyük önem taşıdığını ifade etti. Demiroğlu, “Afrika gelişen bir pazar. Cumhurbaşkanımızın da 10 yıl önce bizlere hedef olarak gösterdiği gibi büyüme potansiyeli çok yüksek. Mısır, Afrika kıtasında önemli bir ülke olup, potansiyelinin yanı sıra tarihi ilişkilerimizin de güçlü olduğu bir pazar. Bu fuar, ilk kez düzenleniyor ve biz de burada yer alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz,” dedi.

Gelecek planları ve işbirlikleri

TUSAŞ, Mısır ile yapılan bu işbirliğinin iki ülke arasındaki savunma ve havacılık alanındaki ilişkileri güçlendireceğine inanıyor. HÜRJET’in uluslararası arenada daha fazla tanıtımı ve işbirliklerinin artırılması hedefleniyor. Mısır’daki bu etkinlik, Türkiye’nin yerli savunma sanayi ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

HÜRJET’in başarısı, Türkiye’nin savunma sanayindeki yetkinliğini ve uluslararası rekabet gücünü artırma yönündeki çabalarını pekiştiriyor. TUSAŞ, gelecekte de benzer uluslararası etkinliklerde yer alarak Türkiye’nin savunma sanayi ürünlerini tanıtmaya devam edecek.