Bayraklı Yüzme Havuzu İzmir’in en popüler açık yüzme havuzlarından biridir. 2012 yılında tadilat görerek yenilenen havuz, Bayraklı Belediyesi’nin sosyal tesisleri arasında yer almaktadır. Yarı olimpik ölçülerdeki bu havuz, her yıl haziran ayında açılır ve yaz boyunca İzmir halkının serinlemek ve yüzme öğrenmek için tercih ettiği bir mekan haline gelir.

Havuz, akşam saat 18:00’e kadar yüzme için açıktır. Bu saatten sonra ise havuz başı düğün, nişan ve sünnet gibi etkinliklere ev sahipliği yapar. Ayrıca, tesiste bulunan yüzme havuzu, açık ve kapalı düğün salonlarıyla toplamda 500 kişilik kapasiteye sahiptir.

Yüzme Eğitimi: Bayraklı Yüzme Havuzu, yaz aylarında 5-17 yaş arasındaki çocuklar için dört gün süren yüzme kursları düzenler. Kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından verilmektedir. Ayrıca, kadınlar ve aileler için özel yüzme günleri de sunulmaktadır.

Havuzun özellikleri:

Uzunluk: 25 metre (yarı olimpik boyut)

Genişlik: 12,5 metre

Derinlik: 1 ila 3 metre

Bayraklı Yüzme Havuzu, yüzme öğrenmek isteyenler için ideal bir seçenektir ve yaz mevsiminde serinlemek isteyenler için mükemmel bir yerdir.

Bayraklı Yüzme Havuzu'na yol tarifi: İzmir'de kolay ulaşım ipuçları

Adres: Bayraklı Yüzme Havuzu, Bayraklı Belediyesi Sosyal Tesisleri, Manavkuyu Mahallesi, 35. Sokak No: 8, Bayraklı, İzmir'de yer almaktadır.

Ulaşım:

Metro ile Ulaşım: İzmir Metro'nun M2 (Üçyol - Bornova) hattını kullanabilirsiniz.

Bayraklı İstasyonu'nda inin ve buradan yürüyerek veya kısa bir otobüs yolculuğuyla havuza ulaşabilirsiniz. Bayraklı İstasyonu'ndan havuza yaklaşık 10-15 dakikada yürüyebilirsiniz. Tren ile ulaşım: İzmir Banliyö Trenleri (İZBAN) kullanarak Alsancak Garı’ndan Bayraklı İstasyonu'na geçiş yapabilirsiniz.

Bayraklı İstasyonu'ndan havuza yürüyerek veya otobüsle ulaşabilirsiniz. Otobüs ile ulaşım: İzmir'in çeşitli noktalarından Bayraklı'ya otobüs seferleri bulunmaktadır. 16, 185, 275 gibi otobüs hatlarını kullanabilirsiniz.

Bayraklı Belediyesi'ne en yakın durakta inip kısa bir yürüyüşle havuza ulaşabilirsiniz. Özel araç ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden Bayraklı'ya özel araçla gitmek için Alsancak’tan veya Konak’tan çıkış yaparak, Şehitler Caddesi’ni takip edebilirsiniz.

Bayraklı Yüzme Havuzu'nun bulunduğu Manavkuyu Mahallesi'nde park yeri bulmak genellikle kolaydır.