İzmir Bayraklı'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı, trafik lambasına çarparak durdu. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bayraklı'da takla atan otomobil trafik lambasına çarparak durdu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, kavşakta takla attıktan sonra trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde meydana geldi
Olay, saat 21.30 sıralarında Nursultan Nazarbayev Caddesi üzerinde meydana geldi. A.K.Ö. idaresindeki 35 BTC 176 plakalı otomobil, Karşıyaka'dan Bornova istikametine doğru seyir halindeyken, Smyrna Meydanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç, kavşakta bulunan trafik lambasına çarparak durabildi.
Sürücü araçta sıkıştı, ekipler müdahale etti
Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü A.K.Ö., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, sürücünün sağlık durumu iyi.
Polis trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra temizlik çalışması yapıldı ve ulaşım tekrar normale döndü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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