31 Ağustos Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bazı orman alanlarının sınır dışı edilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararın, geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan ve Bayraklı’yı da etkileyen büyük yangının ardından yapılan değerlendirmelerde yangının etkilediği bölgeleri yapılaşmaya açabileceği iddiaları kamuoyunda endişe yarattı.

Euronews'ün ulaştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynakları, kararın iptali için mahkemeye başvuracaklarını ve bu konuda dava açacaklarını belirtti. Bayraklı Belediyesi kaynakları da, çıkarılan "plan alanının" yangından etkilenen bölgeleri kapsadığını ifade etti.

Euronews, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Bayraklı Belediyesi kaynaklarının sağladığı iki plan alan haritasını karşılaştırdığında, alanların aynı coğrafi konumları işaret ettiği anlaşıldı. Karara göre, İzmir Bayraklı'daki yangından etkilenen bölgeler de dahil olmak üzere 375 hektarlık alan orman sınırları dışına alındı.

Ağustos ayında İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde meydana gelen orman yangını, yaklaşık iki gün süren söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştı.