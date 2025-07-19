İzmir Karşıyaka’da beko bayisinden alınan beyaz eşyaların teslim edilmemesi üzerine yaşanan mağduriyetle ilgili firma açıklama yaptı. Beko, sorunun çözümü için özel ekip kurulduğunu bildirdi.

Teslimat sorunu ve vatandaşların tepkisi

Karşıyaka’daki beko bayisinden beyaz eşya alan müşteriler, ürün teslimatlarının gerçekleşmemesi üzerine mağdur oldu. Mağaza kapalı bulunurken, müşteriler firma ile iletişim kuramadı. Sorunla ilgili savcılık ve Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayetler yapıldı.

Beko’dan çözüm için adımlar

Firma açıklamasında, “Müşteri hizmetleri ekiplerimiz mağdur müşterilere ulaşıyor. Teslimatın hızlanması için alternatif bayiler ve lojistik ağları devrede. Özel bir ekip görevlendirildi” ifadelerine yer verdi. Satış işlemi tamamlanan ürünlerin en kısa sürede teslim edileceği garanti edildi.