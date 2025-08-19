İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere destek vermeye devam ediyor. Sındırgı merkez ve mahallelerinde evleri hasar gören vatandaşlar için yemek dağıtımı yapılıyor.

Mobil mutfaklarla üç öğün yemek sağlandı

Aşçı, bulaşık personeli, dağıtım görevlisi ve şoförlerden oluşan ekip, Aşevleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki mobil mutfak tırını Balıkesir’e yönlendirdi. Depremzedelere kahvaltı, öğle ve akşam olmak üzere günlük 2 bin kişilik yemek sunuluyor. Ayrıca yardım ekipmanları frigorifik araçlarla deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Ekipler ihtiyaç bitene kadar sahada kaldı

Yardım çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede vatandaşların yanında olarak ihtiyaç sona erene kadar görevlerini sürdürecek.

“Biz varız, yanınızdayız” mesajı verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Aşevleri Şube Müdürlüğü’nden aşçı Mehmet Orhan, “Bir nebze de olsa vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya geldik. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere günlük 6 bin kişilik yemek üretimi ve dağıtımı yapıyoruz. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Biz varız, her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.