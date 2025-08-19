Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2’nci çeyreğine ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 8,6 seviyesine yükseldi.

İşsiz Sayısında Artış

15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı, önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişiye ulaştı. Cinsiyete göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 11,6 olarak kaydedildi.

İstihdam ve İş Gücü Katılımı

İstihdam edilen kişi sayısı, 2’nci çeyrekte 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,2 puan düşüşle yüzde 48,9 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak belirlendi.

İş gücü ise bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 35 milyon 469 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı yüzde 53,5 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda yüzde 36,3 olarak ölçüldü.

Genç Nüfusta İşsizlik Yüksek

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan artışla yüzde 15,9’a ulaştı. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak kaydedildi.

Sektörel İstihdam Değişimi

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, tarım sektöründe istihdam 95 bin kişi, sanayi sektöründe 156 bin kişi azalırken; inşaat sektöründe 36 bin, hizmet sektöründe ise 174 bin kişilik artış yaşandı. İstihdam edilenlerin sektörel dağılımı; tarım yüzde 14, sanayi yüzde 20,3, inşaat yüzde 6,8 ve hizmet yüzde 58,9 olarak gerçekleşti. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak 42,1 saat oldu.

Atıl İş Gücü Oranı Artıyor

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2’nci çeyrekte 3,5 puan artışla yüzde 32 seviyesine çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak hesaplandı.

TÜİK verileri, işsizlikteki artış ve genç nüfusta yüksek işsizlik oranının ekonomi ve istihdam politikaları açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.