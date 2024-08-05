Belevi Anıt Mezarı: Tarihin derinliklerine bir yolculuk

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi'nde bulunan Belevi Anıt Mezarı, tarihi zenginliği ve mimari ihtişamıyla dikkat çekiyor. Küçük Menderes Ovası'nın güneyinde, hafif eğimli bir tepecikte yer alan bu anıt mezar, MÖ 3. yüzyılda inşa edilmiştir. Efes ile Sardes arasında yer alan eski Kral Yolu üzerinde bir dönemin gözdesi olan bu yapıyı, günümüzde otoyoldan geçerken zor fark edebilirsiniz.

Belevi Anıt Mezarı'nın mimari özellikleri

Belevi Anıt Mezarı, eğimli bir arazide 6 metrelik bir istinat duvarı yardımıyla düz bir teras üzerine inşa edilmiştir. Kare planlı tabanın kenarı yaklaşık 30 metre uzunluğundadır ve yüksekliği 23 metreyi bulur. Yapının köşelerindeki eksiklikler tamamlanmamış olsa da, tamamlanan kısımlardaki ince işçilik, frizler ve serbest duran heykeller, bu yapının dönemin en önemli anıt mezarlarından biri olduğunu gösterir.

Anıt, iki katlı bir yapı olarak tasarlanmıştır. Birinci katta, mevcut kaya kütlesinden yararlanılarak inşa edilen bir podyum bulunur. Bu podyum, iyi kesilmiş mermer bloklarla kaplanmış olup, ön yüzünde sahte bir kapı yer alır. Arka yüzünde ise mezar odası için beşik tonoz örtü sistemi kullanılmıştır.

İkinci kat ise muazzam bir yapıya sahiptir. 8'er adet sütunla çevrili bir sundurma (peristasis) içindeki kapalı kutsal alan, 14.5 x 13.5 metre boyutlarındadır. Sütunlar, siyah bir altlık ve Ion stilinde kaideler üzerine yükselir. Sütun başlıkları ise korint tarzında, kendine has akantus yapraklarıyla süslenmiştir. Sütunların üzerinde mitolojik hayvan figürleri ve çeşitli frizler yer alır.

Mezar Odası ve buluntular

Mezar odası, dışarıdan giriş imkanı olmayan bir alandır. Karia geleneğine uygun olarak kısa bir koridoru ve iki kapısı bulunur. Lahit, 2 x 3 metre ölçülerindedir ve kapağında, ebedi bir uyku hali betimlenmiştir. Mezar odasında ayrıca bir Pers tarzında yapılmış erkek heykeli ve çeşitli mezar eşyaları bulunmuştur. Bu buluntular şu anda Selçuk Efes Müzesi ve İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.

Kimlere ait?

Belevi Anıt Mezarı'nın kime ait olduğu konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, MÖ 3. yüzyılın sonunda inşa edildiği düşünülen bu anıt mezarın, Büyük İskender'in ölümünden sonra Makedon komutanlarından biri olan Lysimakhos'a ait olabileceği öne sürülmektedir. Diğer bir görüş, mezarın Seleukos Krallarından II. Antiochos Theos'a ait olduğu yönündedir.

Nasıl gidilir?

Belevi Anıt Mezarı'na ulaşmak oldukça basittir. Selçuk'tan Tire yönüne giderken Belevi Beldesi'ni geçtikten sonra İzmir-Aydın otoyolunun altından sağa dönerek, yamaçta büyük bir mezar anıtını göreceksiniz. Anıt, otoyolun kenarındaki küçük tabeladan sonra dar bir köprü altından geçilerek ulaşılabilir.

Belevi Anıt Mezarı, tarihi ve mimari açıdan büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde çalı çırpı arasında kalan bu yapı, ziyaretçilerini geçmişin ihtişamına taşıyan etkileyici bir anıttır. Eğer antik tarih ve mimariye ilgi duyuyorsanız, Belevi Anıt Mezarı'nı gezmeyi kesinlikle unutmayın.

Belevi Anıt Mezarı'na ulaşım bilgileri:

Konum: Belevi Anıt Mezarı, İzmir iline bağlı Selçuk ilçesinde, Belevi Mahallesi yakınlarında yer almaktadır. Küçük Menderes Ovası'nın güneyinde, bir tepecikte bulunmaktadır.

Adres: Belevi Mahallesi, İzmir Yolu, Selçuk, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır?

İzmir'den Selçuk'a: İzmir'den Selçuk'a Ephesus Yolu üzerinden ulaşabilirsiniz. İzmir şehir merkezinden Selçuk'a otobüs, tren veya özel araç ile gitmek mümkündür. Selçuk'tan Belevi'ye: Selçuk'tan Belevi Mahallesi'ne gitmek için, Selçuk'un çıkışında İzmir-Aydın otoyolu (O-31) yönüne doğru devam edin. Belevi Mahallesi'ne ulaşmak için, Selçuk'tan Tire yönüne ilerlerken Belevi Beldesi'ni geçtikten sonra, otoyolun altından sağa dönerek Belevi Anıt Mezarı'na ulaşabilirsiniz. Yamaçta büyük bir mezar anıtı göreceksiniz. Otoyol kullanımı: İzmir-Aydın otoyolu üzerindeki Belevi tabelasını takip ederek, dar bir köprü altından geçtikten sonra Belevi Anıt Mezarı'nın olduğu bölgeye ulaşabilirsiniz.