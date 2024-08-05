İzmir Trafik Birimlerinin yaptığı açıklamaya göre, yaralanmalı kazaların %30'u gece, %70'i ise gündüz saatlerinde meydana geldi. Bu oranlar, trafik kazalarının büyük çoğunluğunun gündüz saatlerinde gerçekleştiğini gösteriyor.

Kazaların nedenleri

Kazaların nedenleri incelendiğinde, %4'ü ışık ihlali, %9'u arkadan çarpma, %40'ı yandan çarpma, %15'i kavşak ihlali, %61'i motosiklet kazası, %17'si yaya kazası ve %22'si diğer kazalar olarak kaydedildi. Özellikle motosiklet kazalarının yüksek oranı dikkat çekiyor.

Motosiklet ve yaya kazaları

Motosiklet kazalarının %61 gibi yüksek bir orana sahip olması, şehirde motosiklet kullanımının yaygınlığına ve bu araçların trafik kazalarındaki riskine işaret ediyor. Yaya kazaları ise %17 oranında gerçekleşti.