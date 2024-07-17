İzmir'in Bergama ilçesinde dün akşam saatlerinde Kapıkayası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Yangının bildirilmesinin ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. 8 uçak ve 19 helikopter yangına havadan müdahale ederken, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer de karadan destek verdi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun bir çaba sarf etti.

Ekiplerden büyük özveri örneği

Yangının kontrol altına alınmasında en büyük zorluklardan biri, rüzgarın şiddetini sürdürmesi ve bölgenin sık orman arazisi olmasıydı. Sabah saatlerinde alevlerin önünü kesmeyi başaran ekipler, yangının yeniden canlanma riskine karşı tedbirlerini artırdı. Yangının hızla kontrol altına alınması için aralıksız çalışan ekipler, bölgedeki olumsuz şartlara rağmen büyük bir özveri gösterdi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın, tamamen kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.