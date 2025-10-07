Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında 21 ülkeden 48 ekibin katılımıyla başladı.

Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Foça’da başladı (H2)

İzmir’in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu yıl 7’nci kez ulusal, 2’nci kez uluslararası düzeyde düzenlenen Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması başladı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ve yarışmanın tanıtım videoları izlendi.

21 ülkeden 48 ekip yarışıyor

Yarışma, keskin nişancılık alanında farkındalık oluşturmayı, mesleki kültürü geliştirmeyi, personelin moral, motivasyon ve kurumsal aidiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu yılki organizasyona Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 21 ülkeden 48 ekip katılıyor. Etkinlik “Er meydanı”, “Gece yaklaşıyor” ve “Büyük kapışma” olmak üzere üç etapta gerçekleştirilecek.

“Bu yarışma sadece bir mücadele değil, dostluğun buluşması”

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, törende yaptığı konuşmada yarışmanın sadece bir atış etkinliği olmadığını vurguladı:

“Boran-7 Keskin Nişancı Atış Yarışması, dostluğun, tecrübe paylaşımının ve mesleki mükemmelliğin buluştuğu uluslararası bir organizasyondur. Farklı ülkelerden gelen keskin nişancılar, bilgi paylaşımıyla dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor.”

Ertekin, yarışmanın kısa sürede ulusal boyutu aşıp küresel bir nitelik kazandığını ve dost ve müttefik 20 ülkeden 36 unsurun katılım gösterdiğini belirtti.

Savunma ve güvenlik teknolojileri de tanıtılıyor

Yarışma süresince savunma, havacılık ve güvenlik sanayii firmaları da son teknolojilerini sergileyecek.

Geçen yıl 12 bin kişinin izlediği etkinliğe bu yıl daha fazla katılım bekleniyor.

Ertekin, “Bu etkinlik, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için yerli ve milli silah sanayimizin ulaştığı teknolojik düzeyi gözlemleme fırsatı sunuyor” dedi.

Yarışma 13 Ekim’e kadar sürecek

Açılışın ardından kura çekimi yapıldı ve yarışmacılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bugün, Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış Alanı’nda sıfırlama atışları gerçekleştirilecek.

Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, 13 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.