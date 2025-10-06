YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Şam’da Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi’nin kurulacağını duyurdu. Üniversitenin Halep’te de bir şubesinin açılması planlanıyor.

Şam’da Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi kuruluyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2025-2026 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şam’da Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi’nin kurulacağını açıkladı.

Özvar, üniversitenin kuruluş anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanacağını ve Halep’te bir şubesinin de planlandığını belirtti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin kuruluş sürecine destek vereceği de ifade edildi.

Törende konuşan YÖK Başkanı Özvar, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekti:

"Gazze’de 2 yıldır devam eden saldırılar, katliam boyutuna ulaşmış durumda. On binlerce masum insan yaşamını yitirdi, yüz binlercesi yaralandı veya sakat kaldı. Türkiye Cumhuriyeti, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Filistin halkının haklı davasına güçlü şekilde sahip çıkmaktadır. Üniversiteler, yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, vicdanın ve insanlığın sesi olmalıdır. Büyük insanlık dramının kısa zamanda son bulmasını temenni ediyorum."

3 yılda mezun olunabilecek eğitim modeli gündemde

Prof. Dr. Özvar, önümüzdeki dönemde lisans programlarında uygulamalı, proje odaklı ve esnek bir yapı planladıklarını ifade etti. Bu modelle öğrencilerin 3 yılda mezun olabilmeleri, hızlıca iş hayatına atılmaları ve uluslararası standartlara uyumları hedefleniyor.

Akademik program ve kontenjan politikalarında güncellik, erişilebilirlik ve istihdam odaklı planlamanın öncelikli olduğunu belirtti.