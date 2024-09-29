İzmir'in Bornova ilçesinde son dönemde artan akü hırsızlıklarına yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Hırsızların çalıntı aküleri sattığı adrese yapılan baskında 42 adet akü bulundu.

Suçüstü yakalandılar

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, ilçede artan akü hırsızlıklarına karşı kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda hırsızlık olaylarının M.A.K. ve F.E. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin yerini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Alıcıya yapılan baskında 42 çalıntı akü bulundu

Gözaltına alınan zanlıların ifadeleri doğrultusunda çalıntı akülerin Ç.U. isimli bir şahsa satıldığı belirlendi. Elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, Ç.U.’nun evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda tam 42 adet çalıntı akü ele geçirilerek, adli işlem başlatıldı.